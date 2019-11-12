أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خرائط سقوط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الـ48 ساعة المقبلة كالتالي:

الأربعاء 13 نوفمبر

من المتوقع سقوط أمطار قد تصل إلى 7 مم على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من جنوب الصحراء الشرقية وقد تصل لجنوب الصعيد.

الخميس 14 نوفمبر

من المتوقع سقوط أمطار قد تصل إلى 15 مم على البحر الأحمر، وقد تصل إلى 5 مم مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وتقل شدتها على الدلتا وخليج السويس وجنوب سيناء.

وشدد مركز التنبؤ بالفيضان على توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة الشدة التي قد تصل للغزيرة، وقد تؤدي للسيول على سواحل البحر الأحمر.