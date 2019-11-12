لقى طفل في عامه الثالث، مصرعه متأثرًا بإصابته، اليوم، إثر سقوطه من شباك غرفة نومه، أثناء لهوه أعلى السرير الملاصق للشباك، ببني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد بتلقيه بلاغًا من "محمد. م. م" 45 عامًا، مدير شركة، مقيم مساكن الجمعية، دائرة القسم، بوفاة ابنه "أدم" 3 سنوات، إدعاء سقوط من علو.

وتبين من التحريات الأولية والفحص، أنه أثناء لهو ابنه المتوفى، أعلى سرير ملاصق لشباك غرفة النوم بالمنزل، اختل توازنه وسقط على الأرض، ونقله لمستشفى الحياة الخاص، وتوفي متأثرًا بإصابته.

كما وضح من التحريات، تقديم والد الطفل تقرير طبي، يفيد وفاة نجله نتيجة نزيف حاد بالمخ إثر سقوط من علو، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2368 جنح قسم شرطة بني سويف الجديدة.