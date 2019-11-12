أعلن أوليغ ريازانتسيف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى، أن أعمالاً تجرى حالياً بين الحكومتين المصرية والروسية، للبدء فى عدد من المشروعات المشتركة.

وأضاف «ريازانتسيف»، خلال استقبال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى له اليوم، أن هناك زخماً اقتصادياً غير مسبوق بين مصر وروسيا، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى لمستويات متميزة.

وأوضح أن مصر تمثل الشريك التجارى الأهم لروسيا فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتاً إلى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات الروسية لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية، واستخدام السوق الروسية بوابة لعبور الصادرات المصرية لأسواق وسط آسيا وشرق أوروبا.

"ريازانتسيف": سننقل أحدث التكنولوجيات العالمية فى الصناعة

وأكد وجود تعاون وثيق بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلاتها من الشركات الروسية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات الروسية فى مختلف المجالات المدنية والعسكرية بشركات ووحدات الإنتاج الحربى.

وناقش اللواء «العصار»، صباح اليوم، مع نائب وزير التجارة والصناعة الروسى، والوفد المرافق له، التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية والمدنية التى تتم متابعتها عبر لجنة التعاون المشترك بين الجانبين.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن قياداتها أكدوا خلال الاجتماع عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، حيث تمتد لأكثر من 70 عاماً، كما تم التأكيد على حرص الإنتاج الحربى على تطوير مجالات التعاون مع الشركات الروسية فى المجالات المختلفة، باستغلال الإمكانات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية والمدنية، من خلال التصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة.