ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، إلى 7 بعد مقتل فلسطينيين في غارة على بيت حانون شمالي القطاع، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

كما أصيب 8 فلسطينيين، في غارة إسرائيلية جديدة على خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وتصاعدت الأحداث بين إسرائيل وقطاع غزة، إذ تفجرت موجة عنف، بعدما اغتالت تل أبيب القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، في غارة جوية فجر الثلاثاء.

واستهدفت الغارة منزله في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل زوجته أيضًا.

وتتهم إسرائيل "أبو العطا"، بالمسؤولية عن إطلاق صواريخ مؤخرًا على أراضيها، وبأنه كان يحضر لمزيد من الهجمات.

وإثر عملية الاغتيال، أطلقت الفصائل الفلسطينية وابلًا من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة وداخل إسرائيل.