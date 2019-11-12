ميل جديد لعقار سكني حديث البناء من 12 طابقا بالإسكندرية

شهد حى الجمرك بالإسكندرية، مساء اليوم، حدوث ميل مفاجئ جديد، بعقار حديث البناء، مكون من 12 طابقًا، بمنطقة اللبان.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا يفيد بحدوث ميل بالعقار رقم 87 شارع الإمام بحي الجمرك، مأهول بالسكان، دون إصابات، وعلى الفور انتقل الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، واللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة، وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة، أن العقار المائل مكون من طابق أرضي و11 طابقًا علويًا، بناء حديث، مأهول بالسكان، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.