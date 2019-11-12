علق والد الفتاة "أميرة"، المتهمة بقتل سائق بـ13 طعنة في صحراء العياط في يوليو الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، على قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه أميرة أحمد عبدالله، لعدم الجناية، وذلك لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.

وقال والد الفتاة: "الحمد لله.. كنت واثق في النائب العام والقضاء المصري.. الحمد لله بنتي بقت في حضننا أنا وأمها.. هشيلها في عيني".

كانت محكمة الطفل قد قررت صباح يوم الثلاثاء الماضي بإخلاء سبيلها، دون أي ضمان، وتسليمها لأسرتها.

وأضاف الأب، في تصريحات صحفية لـ"الوطن": "أنا عندي 3 بنات وأميرة بنتي بمليون راجل.. هي البنت الوسطانية، ربنا كرمها وخلى عندها قدرة إن هي تدافع عن شرفها".

وتابع قائلا: "إحنا أصلا من الفيوم وأنا شغال سواق وحالتي على قد حالي.. وربنا كرمني بقالنا 4 شهور عايشين في عذاب، الحمد لله إن ربنا فرحني ببنتي".