قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل فتاة العياط نظرا لكونها في حالة دفاع شرعي عن النفس أثناء مقاومتها محاولة الاعتداء عليها من قبل المتهم.

وذكر النائب العام، في بيان له، أن التحقيقات أكدت وجود الفتاة في حالة دفاع شرعي عن عرضها.

كانت المحكمة أمرت في 5 نوفمبر الجاري بإخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد 15 سنة، والمعروفة إعلاميًا بفتاة العياط، أو "فتاة الشرف"، المنسوب إليها تهمة القتل العمد لسائق حاول اغتصابها في صحراء العياط، قبل 3 أشهر، وقررت المحكمة تسليمها لوالدها دون أي ضمانات.