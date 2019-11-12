توفي المحاسب أسعد السيد رئيس حي أول الزقازيق إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء مباشرة عمله وترأس حملة لإزالة الإشغالات المخالفة في الحي.

وقال موظف بحي أول الزقازيق أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات بنطاق الحي بإشراف المحاسب أسعد السيد، إلا أنه أثناء العمل فوجئ المشاركون في الحملة بفقدان رئيس الحي لتوازنه وعدم قدرته على التنفس فسارع أحد الموظفين بنقله على موتوسيكل يملكه إلى مستشفى الأحرار التعليمي لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وقال الدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي، أن الفقيد كان مصابا بهبوط في الدورة الدموية وضيق في التنفس وحاول الأطباء إسعافه إلا أنه لم يستحب، مضيفا أنه جرى التحفظ على الجثمان بالمستشفى تمهيدا لتسليمه لأسرته بعد استخراج تصريح الدفن.