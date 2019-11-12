نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفاة أسعد السيد محمد رئيس حي أول الزقازيق، الذي وافته المنية، مساء اليوم، خلال تأدية عمله، أثناء إشرافه على متابعة ورديات النظافة ورفع الإشغالات بنطاق الحي.

وتقدم محافظ الشرقية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، ولزملائه من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه لوفاة الراحل، الذي كان مثالاً يحتذى به في العمل، والنشاط والمتابعة المستمرة لمرؤوسيه، حتى وافته المنية أثناء تأديته عمله.