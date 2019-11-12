شكرت الفنانة أصالة نصري، المايسترو خالد فؤاد، عن دوره في حياتها ومساندته لها، وذلك خلال حفلها المقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا.

وقالت أصالة: "اهتم بيا اهتمام الأب والصديق الوفي الكريم"، المثير في الأمر أن أصالة تجاهلت تماما شكر الموسيقار حلمي بكر الذي كان أكثر شخص قدم لها دعم طوال مسيرتها الفنية.

ورفضت أصالة إجراء أي حوارات أو مقابلات تلفزيونية، خلال حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثامنة والعشرين، والذي يُقام حاليًا داخل دار الأوبرا المصرية.

ويأتي موقف أصالة، بعدم إجراء حوارات، دون أيضاح السبب، كما أنها تُعد الفنانة الوحيدة التي شاركت في المهرجان ورفضت إجراء حوارًا مع النشرة الخاصة بالمهرجان.

وكانت أصالة روّجت لحفلها قبل أيام، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" قائلة: "صباح الرّوح اخترت لكم منّ أجمل الأغاني مجموعة، سنرتّبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها باندفاعها بالحبّ الّذي يكافئنا على صبر زاد مرّه".

وأضافت: "هنا بعد غد، في مصر وتحديدًا في دار الأوبّرا، سأكون معكم، سنغمض أعيننا سويّاً ونشبك أيادينا معاً، وسنحلم بحياة نرجوها، حياة حتّى أصعبها حلو لأنّها قصّة موسيقيّة، تنتشل النّغمات منها قسوة حقيقتها، ويحاول فيها صوتي أنّ يُطبطب على وجعها، وسنفرح وسنعلوا بصحبة طيّبة في وقت من الزّمن انتظاره أمل، وفيه حياة، نحيا بعده حامدين الله على نعمة الشّعور، انتظروني أحبّتي بعد غدٍ، وأنا كلّي شوق لهذا اللقاء في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الثامن والعشرين".