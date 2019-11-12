أبرز أماكن خروجات اليوم

"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل فريق مسار إجباري على مسرح ساقية الصاوي فرع الزمالك، في تمام الساعة الـ7:30 مساءً، وتبلغ سعر التذكرة 97 جنيهًا.

حفل الفنانة أصالة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في إطار فعاليات ختام مهرجان الموسيقى العربية، في تمام الساعة الـ8 مساءً، وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل بـ3 فئات مختلفة بسعر 510، و760، و1310 جنيهات.

حفل كايرو تيونز على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي فرع الزمالك، في تمام الساعة الـ7:30 مساءً، يبلغ سعر التذكرة 57 جنيهًا.

حفل الفنانة حنان ماضي بمعهد الموسيقى العربية، في إطار فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في تمام الساعة الـ8 مساءً، وبلغ سعر التذاكر 160 جنيهًا.

عرض فيلمي "رجل وامرأة" و"هاراجوكو" بسينما "زاوية"، في تمام الساعة الـ10 مساءً، يبلغ سعر التذكرة 50 جنيهًا.