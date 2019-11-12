طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بتدخل دولي فوري لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ،حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأفادت القناة بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية إلى 10، وجرح و48 آخرين.

وتصاعدت الأحداث بين إسرائيل وقطاع غزة، إذ تفجرت موجة عنف، بعدما اغتالت تل أبيب القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، في غارة جوية فجر الثلاثاء.

واستهدفت الغارة منزله في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل زوجته أيضًا.

وتتهم إسرائيل "أبو العطا"، بالمسؤولية عن إطلاق صواريخ مؤخرًا على أراضيها، وبأنه كان يحضر لمزيد من الهجمات.

وإثر عملية الاغتيال، أطلقت الفصائل الفلسطينية وابلًا من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة وداخل إسرائيل.