أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، انتهاء جولة انتخابات أمناء اللجان بالكليات ومساعديهم، بانتخاب 224 مرشحًاَ، من جميع الكليات، ليمثلوا الأمناء والأمناء المساعدين باللجان السبعة، بواقع 32 طالب وطالبة بكل لجنة على مستوى 16 كلية، وهى الرياضية، الفنية، الثقافية، الجوالة، الخدمة العامة، الأسر، الاجتماعية، الرحلات، واللجنة العلمية والتكنولوجية.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن انتخابات اليوم، شهدت منافسات شرسة وشريفة، بين المرشحين داخل 16 كلية، تنافسوا على 14 مقعدًا لاختيار الأمناء ومساعديهم بكل كلية، لافتًا إلى أن غدًا الأربعاء، ستجرى انتخابات اختيار رئيس الاتحاد ومساعده، على مستوى كل كلية.