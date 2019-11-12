طمأنت السيدة إيمان، زوجة الفنان هادي الجيار، جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث ذكرت أن "الجيار" مصاب بالتهاب رئوي حاد، وصحته الآن مستقرة.

وأضافت "إيمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم": "هو الحمد لله في تحسن، بس ما زال متواجد في الرعاية المركزة عشان التنفس، بس حالته مستقرة وتتحسن، الالتهاب الرئوي الحاد يحتاج فترة من أجل التحسن".

واستنكرت زوجة الفنان، من ما يتداوله البعض على السوشيال ميديا عن حالته الصحية، "يا ريت يخفوا شوية".