قال أحمد عبدالله والد فتاة العياط، إن حفظ التحقيقات في قضية ابنته، انعكاس لوجود قضاء عادل ونزيه، ولا يقبل أن يقع الظلم على أي مصري: "أشكر القضاء وكنت واثق أنه نزيه وعادل".

وأضاف "عبدالله" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد على، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أسرة الفتاة سعيدة للغاية لقرار المحكمة بحفظ التحقيقات والقضية برمتها، موضحًا أن ابنته في حاجة لعلاج نفسي، وكانت تخشى العودة مرة أخرى إلى السجن: "نفسيتها تعبانه وكانت خايفة ترجع السجن مرة تانية".

وقرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل فتاة العياط، نظرًا لكونها في حالة دفاع شرعي عن النفس أثناء مقاومتها محاولة الاعتداء عليها من قبل المتهم.