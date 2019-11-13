أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، توجيهاته لمديرية التربية والتعليم لبحث الأمر، والوقوف على أبعاد وحل مشكلة تأخر هيئة الأبنية التعليمية في بناء مدرسة نجع الجسر الابتدائية بمدينة القرنة غرب الأقصر.

وقال ألهم، في بيان صادر، إنه وجه بحل المشكلة بأسرع وقت والعمل على راحة الطلاب بما يكفل لهم تلقي تعليمهم وعدم التخلف عن دروسهم، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية، والتي أوضحت بأنه تم إنهاء جميع إجراءات الدراسة وجاهزية المدرسة للطرح والإنشاء، وأنها وضعت على أولويات هيئة الأبنية التعليمية للبدء في الإنشاء بعد الطرح مباشرة.

ولفت بيان محافظ الأقصر إلى أنه جرى التواصل مع أولياء الأمور ومجلس الأمناء، وتفهموا بأن نقل أبناءهم تم حرصا على سلامتهم، مؤكدا لهم بأن المدرسة أصبحت جاهزة للطرح وقيد الإنشاء.