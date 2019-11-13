قال محمد يوسف حسن، أمين العمل الجماهيري بحزب "الحرية المصري" بمدينة أرمنت بالأقصر، إن أهالي المدينة يعانون أشد المعاناة، بسبب أزمة الصرف الصحي منذ عدة سنوات.

وأضاف: خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، "تعبنا من كتر الكلام والوعود من المسؤولين، وأخدنا كذا وعد من رئيس المدينة بحل الأزمة ولكن دون جدوى، ولم يحرك المسؤولين ساكنا لحل مشكلتنا، معقبا: "إحنا ضحية مجلس المدينة".

وتابع "حسن"، أن رئيس المدينة يؤدبهم بخصوص موضوع الصرف الصحي، بسبب سوء العلاقة بينه وبين عضو مجلس النواب عن المنطقة.

وأشار، إلى أن المحافظ، ورئيس مجلس المدينة، واللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أرمنت، تحركوا منذ فترة، وأوصلوا مواسير عمقها حوالي 14 متر تحت الأرض، وحتى الآن المواسير مفتوحة بشكل مرعب دون أي تحرك أو اتخاذ أي خطوة جديدة من ساعتها، مضيفًا: "لو بص أي طفل في الماسورة هيموت في الحال".

وأوضح، أن مدخل المدينة تم إغلاقه بحجة الصرف الصحي، ولم يستطع أهالي المدينة من التحرك بالسيارات، معقبًا: "لو حد تعب عربية الإسعاف مش هتعرف توصله وهيموت".