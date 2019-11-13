خالد الجندي: لا وجود للسحر ومن يعتقد فيه غير مؤمن بالقرآن

علق الداعية الإسلامية خالد الجندي، على واقعة "الفوطة المسحورة" داخل مرمى منتخب غانا.

وقال الجندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، إن الإيمان بالغيب تحول عند بعض الناس إلى حالة من "التهريج"، مشيرا إلى أن الناس أصبحوا لا يؤمنون بالغيب إيمانا حقيقيا، "الإيمان بالسحر هو إيمان بأمر كان موجودا، من يؤمن بتأثير السحر رغم نزول القرآن ورغم أن الله حال بيننا وبين كل هذه الشرور يبقى غلطان وغير مؤمن بجدوى الآيات القرآنية".

وأضاف أن الأمة الإسلامية هي الوحيدة التي تعيش في هذه الظلمات والتخاريف التي لا نهاية لها، مؤكدا على أن السحر كان موجودا وبطل بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر من تعرض للسحر هو النبي، و"نزلت المعوذتان ليبطل السحر إلى يوم القيامة، والقرآن فيه أمور كثيرة بطلت ومبقتش موجودة زي ملكات اليمين موجودة في القرآن لكنها بطلت، وكل الأمور التي تأتي في القرآن ليس بالضرورة أن تكون موجودة الآن مثل آية اعدوا لهم ما استتطعتم من قوة ومن رباط الخيل".

واستطرد: "القرآن فيه آيات تخاطب الظرف الزماني والمكاني كالآيات التي تكلمت عن علاقة النبي بنسائه، وعلاقة نساء النبي بالأمة، وعلاقة الرق وما ملكة أيمانكم، والجزية، وكل هذه الأمور كان لها ظرف وقتي وزماني ومكاني لا يجوز أن تتعداه".