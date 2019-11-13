قال العميد مهندس يحيى أبو زيد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إن الهيئة لها أجهزة في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، ومهمتهم تنفيذ وتصميم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات.

وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشروعات يجرى تنفيذها من ميزانية الدولة، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات تسلم لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، وهي الشركات التابعة للشركة الأم في مصر، والتي بدورها تشغل المشروع، متعهدا على الهواء بحل أزمة الصرف الصحي بـمدينة أرمنت خلال 3 أسابيع.

وأوضح أن مشروع الصرف الصحي بمدينة أرمنت يخدم الأهالي منذ 2011 وجرى تسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر في 2015، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت في شهر يوليو عام 2018 عندما حدثت بوادر هبوط في المنطقة، وتم تبليغهم بها، مشيرا إلى أن محافظ الأقصر استدعاه واللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب بأرمنت، وقال إن المشكلة كبيرة ويجب حلها في أسرع وقت.

وتابع: "جرى التوصل عن طريق اللواء إيهاب رئيس الهيئة ووافق على أن الهيئة تقوم بإصلاح الهبوط من اعتمادات المشروع أي من ميزانية الهيئة، مشيرا إلى أن الموافقة التي حصلوا عليها بإصلاح الهبوط كانت بتاريخ 23 أكتوبر 2019 أي الشهر الماضي".

وأردف: "وبعد ما خدنا الموافقة تم تكليف شركة المقاولون العرب للبدء في إصلاح الأماكن التي بها فراغات"، موضحا أن الهبوط الذي حدث بمدينة أرمنت لا يعد فساد أو إهمال بل شئ عادي لأنهم يعملون تحت الأرض ومن الوارد حدوث أي هبوط في أي منطقة.