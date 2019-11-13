أزمات في حياة أحمد فهمي من بعد زواجه

يعيش الفنان أحمد فهمي منذ إقامة حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد حالة من التوتر وعدم الاستقرار، وذلك بسبب الأحداث التي توالت عليه عقب الزفاف مباشرة، بدأت بمرض هنا الزاهد، التي أصيبت بفيروس في المعدة فور سفرها لقضاء شهر العسل في سنغافورة، ونشر فهمي آنذاك صور لها عبر حسابه الخاص بتويتر طالبا من الجمهور الدعاء لها وأنهم منذ وصولهم الي سنغافورة وهنا مريضه واكد ان هناك ناس كتير مركزه معهم جدا من بعد الفرح

ولم يمضي أيام على مرض "هنا" إلا ويتفاجئ "فهمي" بالخبر المفجع، وهو وفاة الفنان طلعت زكريا، زوج والدة هنا الزاهد، وعلق وقتها أحمد عبر حسابه على تويتر "ربنا يرحمك ياعم طلعت"، ولازم "فهمي" الفنان طلعت زكريا في المستشفي إلى أن جرى دفنه في الإسكندرية.

ومنذ أيام احتفل أحمد فهمي بعيد ميلاده داخل منزله وسط عدد من أصدقائه من الوسط الفني ليصل لهم أثناء الاحتفال بخبر وفاة هيثم أحمد زكي ليترك معظم الفنانيين الحفل ليذهبوا فورًا إلى شقة "هيثم" للتأكد من الخبر ومن هؤلاء الفنانيين محمد إمام وعمرو يوسف ومصطفى خاطر، والدكتور أشرف زكي.