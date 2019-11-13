حُبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث أن المتهم اشترك مع 3 آخرين هاربين بينهم أجنبي في جلب كمية من المخدرات وتوزيعها على طلاب الجامعات بمصر، وكلفت النيابة المباحث بسرعة ضبط باقي التشكيل العصابي، ومازالت التحقيقات مستمرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت عناصر تشكيل عصابي ضم ثلاثة مصريين لاثنين منهم معلومات جنائية، وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، اعتزموا جلب كمية من مخدر الأيس من إحدى الدول الأجنبية داخل طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوي لترويجها داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، أمكن ضبط 3 طرود بريدية بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، تحوي أغذية جافة للحيوانات الأليفة، وبتفتيش تلك الطرود تم ضبط كمية من مخدر الأيس وزنت 500 جرام، كما تم التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبط أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهتها بالمضبوطات اعترفت بما أكدته التحريات.