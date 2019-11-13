تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق، اندلع في جراج خاص بالأهالي أسفل كوبري بولاق الدكرور، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن الحريق اندلع في جراج غير مرخص ملاصق لمركز لإعادة تأهيل الأطفال "إصلاحية" بمنطقة بولاق الدكرور، وبمجرد تلقى البلاغ، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.

تبين من خلال الفحص، نشوب الحريق لحدوث ماس كهربائي في سيارة تسبب في اشتعال النيران فيها وامتددت لـ6 بجوارها، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، قبل وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.