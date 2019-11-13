أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 220 صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل منذ صباح أمس.

وتمكنت القبة الحديدية من إسقاط اسقط 90% منها، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.