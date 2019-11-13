تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملاته الصباحية اليوم، بقيمة قرش عقب استقرار دام أسبوعين في البنك الأهلي ليباع بـ 16.18 مقابل 16.19 أمس.