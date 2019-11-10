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خبير يتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي المصري لـ6.9% في 2021

خبير يتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي المصري لـ6.9% في 2021

ملك إسبانيا يزور هافانا بمناسبة الذكرى الـ500 لتأسيسها

ملك إسبانيا يزور هافانا بمناسبة الذكرى الـ500 لتأسيسها

سعر الدولار اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

آخرهم "شهد".. شباب انتحروا بسبب المرض النفسي

آخرهم "شهد".. شباب انتحروا بسبب المرض النفسي

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"علشان منخسرهمش".. نصائح للتعامل مع المراهقين المصابين بمرض نفسي

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