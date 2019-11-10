سعر الدولار اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الأحد 10 نوفمبر الحالي، وجاء سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.