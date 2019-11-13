قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إنه تقرر تطوير منظومة العلاج والتأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وإعادة النظر فيها وهيكلتها وميكنتها بما يحقق العدالة، حيث كشفت المتابعة والمراجعة للمنظومة الحالية أنها منهارة حيث أن مخصصاتها في العام 12 مليون جنيه، بينما يجرى صرف أكثر من ذلك على أرض الواقع لتبلغ 30 مليون جنيه، والسبب تحمل الجامعة الخدمات بالكامل دون وضع حد أدنى أو أقصى لتقديم الخدمة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لرئيس الجامعة خلال لقاء مع وفد جمعية الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية.

كشف رئيس الجامعة أنه جرى العمل في المنظومة الجديدة على تحديد نسبة لمشاركة المستفيد تصل إلى 25% مع اعتماد لائحة الأسعار وفق أسعار الخدمة المقدمة بالقصر العيني الفرنساوي بالقاهرة، على أن يتحمل المشترك أي زيادة عن المحدد للخدمة بالقصر العيني وفروق السعر في حالة طلب خدمة في مكان أخر ووفق إمكانياته.

أشار رئيس الجامعة إلى أن النظام الجديد بدء تطبيقه اعتبارا من اكتوبر الماضي وجرى تشكيل لجنة متابعة للإنفاق والأدوية، مع إلزام الشركة المصرية للأدوية بعمل ختم خاص للأدوية المنصرفة لأعضاء هيئة التدريس بالمنظومة حتى لا يتم التلاعب فيها.

أعلن رئيس الجامعة أنه يجري حاليا الإعداد لإنشاء شركة خدمات لنقل التكنولوجيا تابعة للجامعة طبقا لتعديلات القانون الجديد، لربط الجامعات بالصناعة والذي يتيح إقامة شركات لتقديم خدمات بمقابل في مجالات الصناعة مما يتسمح للجامعات بالعمل كبيت خبرة بمقابل.

أوضح رئيس الجامعة أنه كلف الدكتور أشرف شمس مستشار الجامعة القانوني إعداد دراسة متكاملة، لإنشاء الشركة والتي تأتي ضمن توجهات الجامعة للدخول في مصاف جامعات الجيل الثالث والرابع في إطار التحول الرقمي والتكنولوجي.