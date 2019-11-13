شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء هبوطا اضطراريا لطائرة أثناء رحلتها من باريس إلى موريشيوس، لإنقاذ حياة راكب فرنسي الجنسية تعرض لوعكة صحية مفاجئة وضيق في التنفس خلال رحلة الطائرة، ونقل لإحدى المستشفيات القريبة من المطار.

تلقى برج المراقبة إخطارا من قائد إحدى الطائرات الفرنسية رحلة رقم 700 يطلب الهبوط بالمطار، لتعرض راكب فرنسي الجنسية (47 عاما) لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، وتم السماح لقائد الرحلة بالهبوط على موقع 10 داخل المهبط، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لتقديم الإسعافات والكشف عليه، وتبيّن أنّه يعاني من أزمة قلبية شديدة.

وتولى إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف، إجراءات خروج ونقل الراكب لإحدى المستشفيات الخاصة المجاورة للمطار لاستكمال علاجه.