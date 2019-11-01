تمكنت طائرة ركاب من طراز "سوخوي سوبرجيت-100"، من الهبوط الاضطراري بسلام في مطار مدينة تيومين الروسية بعد عطل مفاجئ أصاب المحرك الأيسر للطائرة، وقال مصدر في برج المراقبة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم، إن الطائرة هبطت بسلام في تمام الساعة 06:16 مساء.

وكان المتحدث باسم خدمات الطوارئ في المنطقة صرح، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن طائرة ركاب من طراز "سوخوي سوبرجيت-100" تستعد لهبوط اضطراري في مطار تيومين على الأرجح جراء عطل أصاب أحد محركاتها، مشيرا إلى أن الطائرة تقل على متنها 80 راكبا بينهم أفراد الطاقم.