قال عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جري تنفيذ 20% من مشروع الصرف الصحي المتكامل بقريتي تنيدة وأولاد عبدالله بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه بتمويل وإشراف وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف "عباس" أن المشروع يتضمن إقامة 3 خطوط طرد و3 محطات رفع ومحطة معالجة، لخدمة القريتين وتوابعهما، على أن ينتهي المشروع خلال 18 شهرا من الآن.

وأوضح رئيس مركز بلاط، أنه جرى الانتهاء من تطوير محطة تنقية مياه الشرب بقرية ذخيرة بمليون و815 ألف جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بقرية البشندي بتكلفة 2 مليون و830 ألف جنيه، مع دخولهما الخدمة مباشرة خلال الفترة القليلة الماضية.