قوافل طبية مجانية بقرى الفتح والبداري

أعلن اللوء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن انطلاق قوافل طبية وعلاجية بجميع التخصصات في عدد من القرى الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة" وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بهذه القرى، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة والنائية، لافتاً إلى تنظيم قوافل بقرى مركزي الفتح والبداري بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وقال الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه سيتم تنظيم قوافل طبية مجانية بالتنسيق مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط وبمشاركة فرق طبية متخصصة من أطباء المستشفيات التابعة لمديرية الصحة على أن يتم صرف الأدوية العلاجية بالمجان وذلك (بمدرسة العطيات القبلية الابتدائية بقرية العطيات القبلية بمركز الفتح يوم 15نوفمبر الجاري، ودار مناسبات عمدة البياضية بمركز البداري يوم الثلاثاء القادم 19نوفمبر الجاري) كما تم تنظيم قافلة بالمدرسة الابتدائية بقرية أولاد بدري بمركز الفتح، مؤكداً على اهتمام المحافظ بهذا القطاع وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه القوافل.