تمكنت القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية، شرق نفق الشهيد "أحمد حمدي" التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص (سائق ـ مقيم حي الجناين بالسويس)، حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وبصحبته ثلاثة سيدات (بدون عمل ـ مقيمين بالإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات وبتفتيشهم بمعرفة العنصر النسائي وتفتيش السيارة وقائدها بمعرفة قوة الكمين عُثر بين طيات ملابسهم وبأجزاء متفرقة من السيارة على الآتي: 923 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 92.300 كيلو جرام، 7 لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت حوالي 2 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار والهواتف المحمولة بقصد التواصل مع العملاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.