قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جري إصدار 7 قرارات هدم منشآت آيلة للسقوط بالمدينة من بينها مبنى الهيئة العامة للطرق والكباري بقرية المنيرة ومنازل قديمة، آيلة للسقوط.

وأضاف "الطماوي" إنه جري صدور القرارات أرقام (241-254-255-260-261-262-263) لسنة 2019، لهدم 6 منازل وعقارات آيلة للسقوط تشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين المتواجدين بالقرب منها، كما أنه جرى إصدار قرار ترميم، لمنزل على مساحة 200 متر مربع، بحي الأمل بمدينة الخارجة.

وأوضح أن القرارات السبعة تشمل هدم كلي لمبنى هيئة الطرق والكباري بقرية المنيرة بمساحة 2000 متر مربع وهدم كلي منزل بمساحة 110 أمتار بقرية بولاق جنوب مركز الخارجة، ومنزل بمساحة 150 مترًا مربعًا بقرية المنيرة، وهدم كلي منزل بمساحة 150 مترا مربعا بقرية بولاق، وهدم لمنزل آيل للسقوط بمساحة 130 متر مربع بحي القلقان بمدينة الخارجة، ومنزل بمساحة 160 مترا مربعا بجوار مسجد النور بمدينة الخارجة، وهدم كلي بمساحة 100 مترً مربعا بحي القلقان بمدينة الخارجة.

وأشار إلى إرسال جميع هذه القرارات للجهات الأمنية تمهيدًا لإنهاء الدراسات الخاصة بتنفيذ مأمورية بالاشتراك مع معدات الوحدة المحلية لتنفيذ جميع قرارات الهدم خلال الفترة القليلة المقبلة.