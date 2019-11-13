تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من ضبط 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية في الإسكندرية.

ضبط قطاع الأمن العام مقاول مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 145 حكم "جزئي، ومستأنف، وغرامة" في قضايا "تبديد - بناء" بعقوبات بلغت 35 سنة حبس، وكفالات بـ420 ألف جنيه وغرامات 950 ألف جنيه.

كما ضُبط حارس عقار مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 95 حكم جزئي وغرامة في قضايا "تبديد وبناء" بعقوبات بلغت 39 سنة حبس، كفالات بقيمة 550 ألف جنيه، وغرامات 70 ألف جنيه.

وألقي القبض على سيدة مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في 20 حكما جزئيا في قضايا تبديد بعقوبات بلغت 11 سنة حبس، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.