شهدت صادرات الصناعات الهندسية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، زيادة بنسبة 9%، حيث سجلت 636 مليون دولار مقارنة بـنحو 587 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2018 - 2019.

وقال المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان، إن أهم القطاعات الهندسية التي ساهمت في هذه الزيادة هي الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والألات والمعدات، وأدوات المائدة والمطبخ، والمعادن، ومنتجات تشغيل المعادن.

وأشار إلى أن أهم الدول التي يجرى التصدير لها المنتجات الهندسية المصرية المملكة المتحدة والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمجر، وسلوفاكيا، وفرنسا، والعراق، والجزائر وسوريا.

وأكد أبو فريخة أن المجلس شارك بعدد من المعارض الدولية، منها معرض Manufacturing Food Gulf، والخاص بقطاع الآلات والمعدات للصناعات الغذائية، حيث جرى تنظيم جناح هندسي بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، ويجهز المجلس بعثة من المشتريين الأجانب لمصر في قطاع مكونات السيارات على هامش معرض "أوتوتيك" 2019 خلال الفترة من 13 - 15 ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه جارٍ تنظيم زيارة لوفد من اتحاد صناعة السيارات الألماني VDA، وكبرى الشركات الألمانية في هذا المجال إلى مصر يومي 16 - 17 ديسمبر المقبل.

ونوّه شريف الصياد وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، باهتمام المجلس بتنظيم البعثات التجارية إلى الأسواق الواعدة كالسوق الأفريقية، حيث جرى خلال عامي 2017 - 2019 تنظيم عدد من البعثات إلى دول غانا، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وتنزانيا، ورواندا، فيما يجرى الآن تنظيم بعثة تجارية إلى السنغال في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 17 شركة هندسية، كما أنه جارٍ دراسة تنظيم بعثة للأردن خلال شهر فبراير 2020.

وقالت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس، إن المجلس يركز على محور دراسة الأسواق، من خلال وحدة متخصصة لتقييم الأسواق الخارجية، وتحديد فرص تصدير المنتجات الهندسية المصرية إلى دول أو مناطق معينة، مشيرة إلى أنه جرى إعداد 50 تقريرا مفصلا خلال عام 2019 عن مختلف الأسواق الدولية.