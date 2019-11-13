نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت نيكول في مقطع الفيديو داخل كابينة إحدى الطائرات، وبصحبتها الكابتن الخاص بالطائرة.

وعلقت نيكول على مقطع الفيديو قائلة: "مرحبا أنا في السماء مع أفضل الطيارين اللبنانيين"، وظهرت وهي ترتدي الكاب الخاص بالطيار قائد الطائرة.

وتأتي تلك الواقعة على غرار ما نشره الفنان محمد رمضان الشهر الماضي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، داخل قمرة القيادة في أثناء رحلته لمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقال محمد رمضان في مقطع الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

وأعلنت حينها وزارة الطيران المدني، أن وزير الطيران المدني أصدر تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسؤوليتها عن السلامة الجوية بمصر بإجراء التحقيقات اللازمة، للوقوف على ملابسات ما يتعلق بواقعة قيادة الفنان محمد رمضان لطائرة مدنية.

وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث حيث تقرر إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.