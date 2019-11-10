أثنى الفنان محمد رمضان، على الدور الذي قام به الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منذ معرفته بخبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

ونشر رمضان على صفحته الشخصية على "فيس بوك" صورة تجمعه بزكي، وعلق عليها: "هذه الصورة بعد عزاء صديقي النجم هيثم أحمد زكي رحمة الله عليه، كان لابد أن أشكر نقيبنا العزيز دكتور أشرف زكي، على وقوفه دائما في الصفوف الأولى في أي شدة يمر بها أي من أبناء نقابته".

ووجه رمضان الشكر لزكي قائلا: "شكرا أخي الكبير ونقيبي ودكتوري بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس أكاديمية الفنون دكتور أشرف زكي".

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وجرى تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.