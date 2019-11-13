تجنب أكشاك الكهرباء وارتداء الشتوي.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هناك فرص لسقوط الأمطار تبدأ من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال الأحمر، لتتفاوت كميات الأمطار من منطقة لآخرى؛ حيث تكون أكثر غزارة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء قد تصل لحد السيول، نظرًا للطبيعة الجغرافية، وتكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة على القاهرة.

وتستعرض "الوطن" بعض النصائح والإرشادات لمواجهة الطقس السئ خلال الـ48 ساعة المقبلة على النحو التالي:

- القيادة بهدوء دون تسرع.

- اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، خاصة أثناء سقوط الأمطار للتحكم في عجلة القيادة ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، بسبب سقوط الأمطار أو الشبورة المائية.

- ارتداء الملابس الشتوي بحسب ما نصحت به هيئة الأرصاد الجوية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

- عدم التواجد أسفل لوحات الإعلانات.

- عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو أكشاك الكهرباء.

- عدم ركن السيارات أعلى البالوعات بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، لضمان عملها بكفاءة.

- تجنب السير على حواف الطرق، والابتعاد عن تراكمات المياه بقدر الإمكان، تحسبًا لعدم وصول المياه لمحرك السيارة، ما قد يؤدي إلى أعطال ميكانيكية، نظرا لعمق المياه بها.

- في حالة وجود سيول غزيرة في المنطقة، واحتمال وصولها إلى المنازل أو المحلات التجارية، يجب فصل التيار الكهربائي باستخدام سلم أو كرسي خشبي.

- عند تعرض أي شخص للكهرباء، يجب عدم لمسه واستخدام عرق خشب، يتم وضعه بينه وبين مصدر الكهرباء، ودفعه بعنف في عكس اتجاه مصدر الكهرباء.

- التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة بـ"بدرومات" العمارات.

- ركن السيارات خارج جراجات العمارات في حالة استمرار هطول الأمطار لفترات طويلة.

- تجنب نزول الأطفال للشوارع.

- قطع الكهرباء فورًا إذا اشتد المطر لعدم حدوث ماس كهربائي.

- تجنب تصوير البرق.