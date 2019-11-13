يستعد الفنان حميد الشاعري لطرح ألبوم غنائي جديد، في الفترة الحالية، بعد غياب استمر 13 عاما، منذ إصدار آخر ألبوماته "روح السمارة" عام 2006.

ونشر مهندس الصوت هاني محروس عددا من الصور تجمعه بحميد الشاعري، وجلسات العمل بينهما استعدادا للألبوم الجديد، وعلق عليها قائلا: "حميد الشاعري من استوديو إم ساوند 1 من تحضيرات ألبومه الجديد".

كانت آخر الأعمال الغنائية التي طرحها الفنان حميد الشاعري، هي مشاركته عددا من المطربين الشباب "نبيل، ساندرا، نغم ومصطفى شوقي" بأغنية "اضحك أنت" عام 2017، والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان مصطفى شوقي وتوزيع موسيقي أمير محروس.

وشارك حميد الشاعري في الفيديو كليب الخاص بالأغنية من إخراج نصر محروس.