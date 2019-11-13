قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة الطالبة حبيبة أشرف ووالدها وآخرين، في قضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل طالب الرحاب"، لجلسة 11 فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

كان النائب العام أحال المتهم "أشرف حامد علي" 55 عاما، صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة"، 20 عاما، طالبة بالجامعة البريطانية، و6 متهمين آخرين هم "محمد.ي.ز"، 20 عاما، سائق سوري الجنسية، "باسم.م.ن"، 40 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة رواج للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر.ع" وشهرته "سيد سيكا"، 40 عاما، سائق، و"مجدي.ع.أ"، 40 عاما، سفرجي، و"وليد.ح.م"، 32 عاما، سائق، و"أحمد.ح.م"، 21 عاما، عامل، إلى محكمة الجنايات.

كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على إثر خلاف بين والد حبيبة والمجني عليه بالاتفاق على قتله، واستأجروا شقة بمدينة الرحاب واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة حبيبة خطيبته واشتركوا جميعا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة أعدها المتهم الأول "والد حبيبة" وسرقوا متعلقاته بعد قتله.

وأشارت التحقيقات إلى أن الخلاف الذي كان بين المتهم الأول والمجني عليه يرجع لقيام المتهم الأول بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن عليه، واعترف المتهم الأول تفصيليا خلال تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة مع باقي المتهمين، ومثل الجريمة وكيفية ارتكابها في مكان الحادث أمام النيابة العامة.