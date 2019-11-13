يتجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم، للمُشاركة في اجتماع المجموعة المصغرة لدول الائتلاف الدولي لمكافحة داعش على مستوى وزراء الخارجية.

وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع سيُناقش دور الائتلاف وجهوده ذات الصلة بمكافحة التنظيم الإرهابي، وكذا تقييم الموقف والتحركات الدولية المستقبلية، على ضوء التطورات الأخيرة بشمال شرق سوريا.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية سيشارك أيضا بواشنطن في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وسُبل الدفع بالتسوية السياسية للأزمة والعمل على إنهاء الصراع، حفاظا على وحدة سوريا وسلامة واستقرار أراضيها وشعبها الشقيق.