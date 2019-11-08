عاد سامح شكري وزير الخارجية إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة، قادماً من واشنطن بعد زيارتة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بحضور ممثلين عن البنك الدولي والذي عقد أمس، لبحث الخلاف حول سد النهضة.

وأكد وزير الخارجية، خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت في واشنطن، أن مصر تسعى للوصل إلى اتفاق عادل يمكن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة وهو توليد الكهرباء دون المساس بمصالح مصر وحقوقها في مياه النيل.

وأوضح شكري، أن الاجتماعات أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات ووضع جدول زمني واضح ومحدد، على أن يتم عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث.

وأشار وزير الخارجية أن تم الاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، مشدداً إلى أنه سيتم عقد لقائين في واشنطن خلال هذه الاجتماعات بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.