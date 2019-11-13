أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، عن ضبط وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بولاية الجلفة شمال البلاد، وقالت، في بيان صحفي، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت قوات الجيش أمس مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي ملابس وأغراضا مختلفة أثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة عبد المجيد ببلدية عمورة، بولاية الجلفة، وتم تدميره.

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة الجزائرية، إلى أن حرس الحدود بولاية النعامة شمال غربي الجزائر ضبط تاجري مخدرات كانا على متن شاحنة محملة بـ106 كيلوجرامات من المخدرات، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني "تابع للجيش" بولاية جيجل شمال شرقي البلاد، 20.6 كيلوجرام من المخدرات، موضحة أنه تم توقيف 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بولاية غرداية وسط البلاد.