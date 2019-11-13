ندد نائب جمهوري بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أنها "حملة افتراءات تدار بدقة في وسائل الإعلام" وذلك خلال افتتاح الجلسات العلنية التاريخية من نوعها في الكونجرس، اليوم، وقال المتحدث باسم الجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب ديفن نونيس، إن تلك الإجراءات هي جزء من "عملية يجريها منذ ثلاث سنوات الديموقراطيون ووسائل إعلام فاسدة وبيروقراطيون محازبون يريدون إلغاء نتيجة انتخابات 2016".

وكان النائب الأمريكي آدم شيف، أعلن في وقت سابق اليوم، أن الديموقراطيين يأملون أن يجري التحقيق بشأن عزل ترامب من دون "ضغينة" ولا "تأخير"، وذلك عند افتتاح مرحلة الجلسات العلنية من التحقيق بشأن عزل الرئيس الأميركي.

وتساءل شيف الذي يشرف على التحقيق حول ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد قام "بدعوة أوكرانيا إلى التدخل في انتخاباتنا" وما إذا كان قد قام بـ"استغلال سلطته"، مضيفاً أن "المسألة بهذه البساطة والفظاعة".