استماع ثم تصويت.. خبراء يوضحون سيناريوهات الجلسة العلنية لعزل ترامب

تطور جديد تشهده قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تجرى اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستماع العلنية لشهود رئيسيين في التحقيق الرامي لعزله، حول المكالمة المسربة له مع نظيره الأوكراني. وذلك بعدما صوّت لأول مرة على المضي في إجراءات عزله، في نوفمبر الماضي بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق العملية رسميا.

وقالت حينها رئيس المجلس نانسي بيلوسي: "اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس، حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم".

السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن الشهادات ستنتقل من الغرف المغلقة، للمرحلة العلنية، موضحا أن الديمقراطيين قرروا عرض الشهادات العلنية حتى يستمع إليها الشعب الأمريكي والحزب الجمهوري.

وأضاف هريدي لـ"الوطن"، أن سبب رغبة الديمقراطيين في أن تكون الجلسة علنية هو هز صورته أمام الشعب الأمريكي، بالإضافة أنه ربما يكون دافعا للحزب الجمهوري للتراجع عن مساندته.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه عقب الاستماع إلى شهادة الشهود، يتم إجراء التصويت على إدانة الرئيس الأمريكي أم لا، وبناء على التصويت يتقرر العزل من عدمه.

بينما قال سيد مجاهد الباحث في العلاقات الدولية، إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إجراء استجواب علني، موضحا أنه في بعض الأوقات يلجأ "الكونجرس"، للاستجوابات العلنية بغرض إظهار الشفافية والديموقراطية.

وأضاف مجاهد لـ"الوطن"، أنه عقب الاستماع إلى الشهود سيتم إجراء تصويت لأعضاء مجلس النواب، حول ما إذا كان ترامب مدانا أم لا، مشيرا إلى أنه إذا كان مدانا سيتم تمرير التصويت لمجلس الشيوخ، ويتم تنفيذ القرار إذا حصل على أغلبية تفوق الثلثين أي 66 صوتا أو أكثر، داخل مجلس الشيوخ.