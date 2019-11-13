أسقف بني مزار لمحافظ المنيا: شعبنا مبارك على مدار التاريخ

استقبل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار، الذي قدم التهنئة للمحافظ، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره للمشاعر الطيبة التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة، والتي يشهد بتماسكها التاريخ، مؤكدًا أن الأعياد لنا جميعًا كمصريين، وأن شعب مصر نسيجًا واحدًا، تجمعهم المحبة والإخاء والعمل، داعيًا الله عز وجل، أن ينعم على الشعب المصري، بالأمن والأمان والسلام.

وأكد الأنبا أثناسيوس، أن المصريين على أرض الوطن، تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، وأن شعب مصر مبارك على مدار التاريخ، والشخصية المصرية متميزة عن غيرها على مر العصور.