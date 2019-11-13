يشارك الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ضمن وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، في جلسات لجنة التربية ضمن أعمال الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في باريس، فرنسا والذي يناقش رؤى جديدة للأفكار المرتبطة بالتعليم العالي و الذكاء الاصطناعي.

يحضر الدكتور منصور حسن فعاليات أعمال لجنة التربية المرتبطة بالإدماج والحراك الأكاديمي لتوحيد الاعتراف بمؤهلات الطلاب والأكاديميين في مختلف الدول وللنهوض بجودة التعليم وضمان اتسامه بالشمول والمساواة، وذلك من خلال عدة جلسات مرتبطة بمناقشة الرؤي والتطلعات نحو التربية الإعلامية ودور المعلومات في العالم الرقمي، ومناقشة الشراكة بين اليونسكو والفيفا كأحد أدوات تدعيم نشاط كرة القدم في المدارس.

بالإضافة لجلسة عن تعزيز العمل من أجل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2020 لخدمة التنمية المستدامة، وجلسة بعنوان التحديات والحلول لمنع العنف في التعليم وتعزيز إشراك الشباب في الأنشطة ، ودور اليونسكو في قضية تعليم اللاجئين. كما يحضر توزيع جائزة اليونسكو، اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة والتي تؤول لثلاثة مشاريع هذا العام.

جدير بالذكر أن الدكتور منصور حسن، عضو بالجمعية العمومية الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، والتي تشمل عددا من رؤساء الجامعات المصرية، وممثلي الوزارات، والهيئات الوطنية المعنية، مع عدد من الشخصيات الوطنية البارزة في مجال التربية والثقافة والعلوم.