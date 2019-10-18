شروط وتفاصيل الالتحاق ببرنامج "اليونسكو" للتدريب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، عن فتح باب التقدم لبرنامج التدريب الداخلي، الموجه للراغبين في بداية طريقهم المهني في مجال التعليم والعلوم والثقافة، وجاءت التفاصيل وفق الموقع الرسمي للمنظمة، كالتالي:

الأشخاص المعنية بالتدريب

- خريجو الجامعات أو ما يعدلها من شهادات.

- طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).

شروط التدريب

- أن يكون عمر المُتدرب على الأقل 20 سنة فما فوق.

- إجادة اللغة الإنجليزية بمستوياتها الأربعة أو الفرنسية.

- أن يجيد مهارات الحاسب الآلي.

- إجادة العمل ضمن فريق.

- إجادة مهارات التواصل مع الآخرين.

وعلى الراغب في التقدم تجهيز المستندات الآتية:

- التأشيرة: من الضروري أن يملك التأشيرة قبل التقدم للتدريب.

- الانتقالات: على المتقدم أن يدبر تكاليف انتقاله إلى الموقع الذي سيتولى فيه التدريب.

- التأمين الطبي: يجب عليك تقديم دليل على وجود تأمين صحي شامل ساري المفعول في البلد الذي ستتولى فيه التدريب طوال فترة التدريب، ولن تقدم اليونسكو سوى تغطية تأمينية محدودة تصل إلى 30 ألف دولار أمريكي ضد خطر المرض أو العجز أو الوفاة خلال فترة التدريب.

- الشهادة الطبية: قبل بداية فترة التدريب، يجب عليك تقديم شهادة طبية توضح أنك لائق للعمل.

قبل التدريب عليك:

- تجهيز السيرة الذاتية قبل ملأ نموذج الطلب، فعملية التسجيل مبرمجة على ساعة واحدة فقط، ويمكنك التسجيل من هنــــــــا.

- ملء جميع النقاط المطلوبة أثناء التسجيل، خاصة المحددة بعلامة لازمة.

- يمكنك فقط استخدام إما الإنجليزية أو الفرنسية في التسجيل بالتطبيق.

- غير مسموح بتقديم أكثر من طلب، وتتراوح مدة التدريب عادة بين 2 و6 أشهر.

وسيتم الوصول إلى التسجيل الخاص بك من قبل مديري اليونسكو في جميع أنحاء العالم، وستظل بياناتك من ضمن قاعدة البيانات لمدة ستة أشهر.

وفي حالة قبول بياناتك، سيتصل المدير المختص بك في أقل من ستة أشهر، وغير ذلك يعني أن طلبك قد رُفض.

يشار إلى أن اليونسكو لا تكافئ المتدربين، فلا يوجد أي تعويض مالي أو غير ذلك، لمهام التدريب الداخلي.