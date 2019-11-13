أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، عن اعتقال "قائد الغزوات" في تنظيم "داعش" الإرهابي ومسؤول تفجير المفخخات في نينوي.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، إنَّ قوات قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوي وبالاشتراك مع فصيل استطلاع القيادة تمكنت من خلال عملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة من القبض على قائد الغزوات لتنظيم "داعش" الإرهابي في نينوى بعد محاصرته في مخيم الجدعة بناحية القيارة بالموصل".

وأضافت مديرية الاستخبارات العسكرية، أن "هذا الإرهابي نفذ عدة غزوات بسيارات مفخخة استهدفت المواطنين في قضاء سنجار وتلعفر وناحية القيروان، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية، أعلنت -في وقت سابق- القبض على 3 إرهابيين في الموصل والأنبار بينهم مسؤول التموين والتجهيزات لما يسمى "ولاية الأنبار"، كما جرى مداهمة مخبأ للمعدات في ناحية البغدادي وكبيسة في قضاء "هيت" وعثر بداخلهما على صواريخ "كاتيوشا" وصمامات أمان ودراجة نارية وخزان ماء لإخفاء المعدات.