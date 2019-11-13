أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على أن عيد الجهاد الوطني يجسد تلاحما بين الشعب المصري والزعيم الراحل سعد زغلول، من أجل تحرير الأرض وطرد المستعمر من مصر.

وقالت، على هامش مشاركتها في احتفالية حزب الوفد بالذكرى 101 لعيد الجهاد، إن الاحتفالية التي ينظمها حزب الوفد، تؤكد دور الحزب التاريخي ومدى نضاله ضد الاستعمار حتى تحقق الاستقلال الوطني، إلى جانب كونه وسيلة التعبير الأولى عن نبض الشارع المصري.

وأشارت إلى اقتران الاحتفال بذكرى عيد الجهاد الوطني، باسم الزعيم سعد زغلول، الذي حاز على ثقة أطياف الشعب المصري المختلفة ليوكلوه للحديث باسمهم في المحافل الدولية.