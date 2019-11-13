سلم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، جوائز الفائزين بالمسابقة الدينية، التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد خلال شهر رمضان الماضي، بعنوان "الأنبياء والصالحون في القرآن الكريم"، من إعداد وتقديم على عبد الحكيم، مدير عام إذاعة شمال الصعيد بمنطقة شرق النيل.

هنأ المحافظ الفائزين بالمسابقة، وقال: إن حفظ وقراءة القرأن نعمة كبيرة، لا يمنحها الله إلا للصفوة الذين يختارهم، معربًا عن شكره وتقديره للقائمين على المسابقة، مطالبًا باستمرارها على مدار السنوات المقبلة.

ورحب علي عبد الحكيم، بالمحافظ، في زيارته الأولى لمبنى الإذاعة، موجهًا له الشكر لتقديم أوجه الدعم للمسابقة، وتخصيص مبلغ 10 آلاف جنيه للفائزين.

وتفقد المحافظـ، مبني الإذاعة، وعدد من الاستديوهات، وأجرى لقاءً حول أهم مشروعات وبرامج التنمية، مثل مشروع شارع مصر بمدخل مدينة دماريس جنوب مدينة المنيا، والذي يتيح العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، فضلا عن الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من تطوير كورنيش النيل، الذي يعد الواجهة الأساسية للمحافظة أمام زائريها، ومتنفسا للأهالي.

وأشار المحافظ، إلى محور سمالوط على النيل، وعدد من المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى أعمال برنامج تعزيز المواطنة بـ44 قرية، من الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة، والذي يهدف إلى نشر قيم المحبة والتسامح وقبول الآخر، وإعادة قوافل التنوير والثقافة.